В Индонезии эвакуируют жителей из-за извержения вулкана

В Индонезии объявили высокий уровень опасности из-за извержения вулкана Левотоби. Жителей близлежащих деревень эвакуируют. Об этом сообщает местное агентство ANTARA.
Активность Левотоби повышается на протяжении последних нескольких недель. Центр по смягчению последствий вулканологии и геологических катастроф (PVMBG) повысил опасность вулкана со второго до четвертого, высочайшего уровня. В ходе последнего извержения Левотоби выбросил пепловый столб на высоту 2000 метров от кратера.
Власти отдали приказ об эвакуации людей, проживающих в непосредственной близости. Более 2200 жителей были размещены во временных убежищах.
Кроме того, туристам запретили осуществлять какую-либо деятельность в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу.
Джакарта, Зоя Осколкова
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