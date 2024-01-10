В Индонезии эвакуируют жителей из-за извержения вулкана

В Индонезии объявили высокий уровень опасности из-за извержения вулкана Левотоби. Жителей близлежащих деревень эвакуируют. Об этом сообщает местное агентство ANTARA.

Активность Левотоби повышается на протяжении последних нескольких недель. Центр по смягчению последствий вулканологии и геологических катастроф (PVMBG) повысил опасность вулкана со второго до четвертого, высочайшего уровня. В ходе последнего извержения Левотоби выбросил пепловый столб на высоту 2000 метров от кратера.

Власти отдали приказ об эвакуации людей, проживающих в непосредственной близости. Более 2200 жителей были размещены во временных убежищах.

Кроме того, туристам запретили осуществлять какую-либо деятельность в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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