Во время забастовки полиции в Папуа – Новой Гвинее погибли 16 человек

В Папуа – Новой Гвинее резко вырос уровень преступности во время забастовки полицейских. По последним данным, погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

Представители полиции, министерства обороны и другие государственные служащие провели демонстрацию у здания парламента, требуя повышения заработной платы. Правонарушители воспользовались отсутствием правоохранителей и начали грабить и поджигать магазины.

Беспорядки возникли в столице страны Порт-Морсби, а также во втором по величине городе Лаэ. Зафиксировано несколько перестрелок, жертвами которых стали не менее 16 человек, как минимум один пострадавший находится в критическом состоянии.

Местные службы безопасности охарактеризовали ночные беспорядки как «тотальную анархию». Премьер-министр страны Джеймс Марапе призвал граждан не покидать своих домов.

Порт-Морсби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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