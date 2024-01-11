Футболисты потеряли сознание во время полета на чемпионат в Африке

Игроки и сотрудники сборной Гамбии по футболу потеряли сознание во время перелета. Самолет пришлось развернуть. Об этом сообщает портал First Mag.

Футболисты отправились в Кот-д'Ивуар для участия в Кубке африканских наций, где должны были провести первый матч против команды Сенегала.

Во время полета несколько человек потеряли сознание. Предположительно, это произошло из-за нехватки кислорода, вызванной небольшими размерами самолета. Воздушное судно вернулось в Гамбию. Футболистам предоставили другой борт для перелета на чемпионат.

«Кубок африканских наций – 2023» пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

Банжул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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