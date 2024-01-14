Более 24 000 палестинцев погибли за 100 дней с эскалации конфликта

Порядка 23 708 палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских ударов с 7 октября. Еще 347 палестинцев убиты на оккупированном Западном берегу, передает «Аль-Джазира».

За 100 дней с эскалации конфликта число погибших в результате действий израильских военных превысило 24 тыс. человек. Количество раненых в секторе Газа превысило 60 тыс., на оккупированном Западном берегу – 4000. 1,8 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, порядка 625 тыс. детей не посещают школу.

По данным международных наблюдателей, от голода страдают 576 600 жителей Газы.

Большая часть строений в анклаве уничтожена или сильно повреждена, по разным оценкам, это 45-56% всех зданий. Пострадали при бомбежке 69% школ, 142 мечети. Из 36 больниц работают только 15.

Израиль сообщил о более 1300 погибших мирных жителей, 12 415 раненых израильтянах, из них 2496 – военные.

За это время Израиль сбросил на сектор Газа 29 тыс. бомб, снарядов. В сторону израильской территории летели 14 тыс. снарядов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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