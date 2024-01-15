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Конгресс договорился о продлении финансирования ведомств США

Фото: pixabay

Демократы и республиканцы в конгрессе США договорились о продлении финансирования правительственных структур до марта 2024 года. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Утвержденных ранее средств хватит на работу американского правительства до 19 января. В палате представителей заявили, что больше намерены не давать ход законопроектам о временном финансировании. В этой связи шансы на приостановку работы кабмина после 20 января оценивались как весьма высокие.

Шумер отметил, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включая выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих – до 8 марта.

Шатдаун означает прекращение работы правительственных учреждений. Госслужащие, задействованные в критически важных отраслях, будут вынуждены выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. В случае шатдауна первыми приостановят работу министерства сельского хозяйства, энергетики, транспорта и по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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