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Понедельник, 15 января 2024, 17:36 мск

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В Баку прогремел мощный взрыв на мебельной фабрике

В Баку произошел взрыв на мебельной фабрике. В настоящее время известно о двух погибших. На место прибыли сотрудники экстренных службы и бригады скорой помощи.

Взрыв прогремел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. В результате произошло возгорание. На месте находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Кроме пожарных на место прибыли 15 бригад скорой помощи. Есть сведения о погибших и пострадавших. В данный момент известно о двух жертвах взрыва, не исключено, что их число может вырасти, передает агентство APA.

Причины взрыва устанавливаются, прокуратура начала расследование.

Баку, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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