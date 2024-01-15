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Понедельник, 15 января 2024, 17:36 мск

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В небе над Японией заметили яркий огненный шар

В Японии заметили необычное явление – яркий огненный шар пролетел по небу и был отчетливо виден в нескольких регионах. Предполагается, что речь идет о метеорите.

Первым небесное тело заметил куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии. Он опубликовал в соцсетях кадры с камер наблюдения, установленных в его доме. Огненный шар пролетел от залива Сагами до префектуры Нагано. Его скорость составила 42,4 километра в секунду.

Жители нескольких префектур могли наблюдать необычное явление, некоторые заявили, что слышали громкий взрыв. Кроме того, пролет метеорита зафиксировали камеры, установленные одной из газет в Токио и Фукусиме.

Предположительно, метеорит разрушился в атмосфере, но не исключено, что болид мог долететь до земли.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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