Лауреат литературной премии призналась в использовании нейросети для написания романа

В Японии писательница Риэ Кудан призналась, что использовала нейросеть для написания части романа, удостоенного престижной литературной премии Акутагавы. Об этом сообщает телеканал Nippon TV.
По словам автора, около 5% предложений в ее произведении «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений.
«В последующем я также хотела бы продолжать использовать технологии, чтобы, применяя их, еще больше развить свое творчество», – отметила Кудан.
Для писательницы это вторая номинация на престижную премию Акутагавы. Первый роман под названием «Школьница» был номинирован в 2021 году.
Токио, Зоя Осколкова
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