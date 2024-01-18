российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 января 2024, 11:41 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Лауреат литературной премии призналась в использовании нейросети для написания романа

В Японии писательница Риэ Кудан призналась, что использовала нейросеть для написания части романа, удостоенного престижной литературной премии Акутагавы. Об этом сообщает телеканал Nippon TV.

По словам автора, около 5% предложений в ее произведении «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений.

«В последующем я также хотела бы продолжать использовать технологии, чтобы, применяя их, еще больше развить свое творчество», – отметила Кудан.

Для писательницы это вторая номинация на престижную премию Акутагавы. Первый роман под названием «Школьница» был номинирован в 2021 году.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Культура, Технологии,