На Филиппинах семь человек стали жертвами оползня

На Филиппинах сильные ливни спровоцировали сход оползней. По последним данным, погибли семь человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает издание News Line Philippines.

Продолжительные дожди обрушились на остров Минданао. Непогода вызвана резкой сменой направления ветра и северо-западным муссоном.

Оползень сошел в городе Монкайо в районе добычи полезных ископаемых. В результате погибли семь человек, в том числе дети. Двое пострадавших госпитализированы. Есть сведения о нескольких пропавших без вести.

Власти приостановили проведение поисково-спасательной операции до улучшения погодных условий.

Манила, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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