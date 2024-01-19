Во Франции мужчина принес гранату в кабинет врача и угрожал взрывом

Во Франции задержали мужчину, который принес гранату в психотерапевтический центр и угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел на востоке страны в городе Кольмаре. Мужчина принес боеприпас в кабинет врача и начал кричать, что взорвет себя. Сотрудники центра эвакуировались и вызвали правоохранителей.

Злоумышленник приезда жандармов не дождался и покинул медицинское учреждение. В скором времени его задержали. Граната оказалась муляжом.

Отмечается, что у мужчины диагностировано психическое расстройство. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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