Власти Эквадора задействуют искусственный интеллект для борьбы с коррупцией

Власти Эквадора собираются бороться с коррупцией в государственных структурах с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило Генеральное контрольное управление страны.

«Планируется использовать искусственный интеллект для оптимизации ресурсов при анализе деклараций о доходах государственных служащих», – заявил глава управления Маурисио Торрес.

9 и 10 января банды совершили 29 вооруженных нападений в нескольких городах Эквадора. Среди объектов нападений числятся пять больниц, несколько банков, пожарная часть и телеканал. Президент Эквадора Даниэль Нобоа издал декрет о признании наличия внутреннего вооруженного конфликта на территории страны. Вооруженным силам приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры.

18 января генеральный прокурор Эквадора Диана Саласар заявила, что расследовавший захват телестудии во время беспорядков прокурор Сесар Суарес был застрелен неизвестными.

Кито, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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