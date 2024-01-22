Рон Десантис вышел из президентской гонки в США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис отказался от борьбы за пост президента США. Он также выразил поддержку Дональду Трампу.

Десантис заявил об отказе от продолжения борьбы после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова. «У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию», – сказал политик в видеообращении.

Кроме того, он отметил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, заслуживает еще одного шанса и превосходит действующего главу Белого дома Джо Байдена.

«Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканцев, и я выполню это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или переупакованной форме подогретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли», – заявил Десантис.

Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США в мае прошлого года. Сам Трамп называл губернатора Флориды своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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