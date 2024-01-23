В Японии высокоскоростные поезда остановили из-за аварии

В Японии произошло ЧП на железной дороге, из-за которого остановили скоростные электропоезда «Синкансэн». Об этом сообщает агентство.
В префектуре Сайтама произошел взрыв и задымление при проведении восстановительных работ. С места инцидента госпитализировали двух рабочих. По предварительной версии, по крайней мере один из них получил удар током.
В результате было прервано движение скоростных электропоездов «Синкансэн» на трех направлениях к северо-востоку и северо-западу от Токио. Некоторые составы были остановлены между станциями.
По оценкам специалистов, на ликвидацию последствий ЧП понадобится весь день, поэтому пассажирам разрешили покинуть вагоны.
Токио, Зоя Осколкова
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