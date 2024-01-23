В Азербайджане прогремел взрыв на оборонном заводе

На предприятии оборонной промышленности в Азербайджане произошел взрыв. По данным генпрокуратуры, пострадали три человека.
ЧП произошло на заводе в Ширванском районе, в 100 километрах от Баку. «23 января около 15:00 в Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на подведомственном министерству оборонной промышленности ООО «Ширванский завод Араз»», – заявили в ведомстве.
В результате пострадали три человека. На место происшествия направили бригады скорой помощи.
Предположительно, причиной взрыва стал удар молотком по 120-мм снаряду миномета. Прокуратура проводит расследование.
Баку, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»