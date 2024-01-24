В Латвии возбудили дело на украинскую беженку за незнание языка

В Латвии возбудили административное дело в отношении украинской беженки. Женщина работала в пиццерии, но не знала латышского языка. Об этом сообщают местные СМИ.

Инспекторы из Центра государственного языка Латвии приходили к украинке полгода назад. На женщину пожаловались, что она не приветствует клиентов на латышском языке. При этом она уже достаточно долго проживает в стране.

В свое оправдание украинка заявила, что работает поваром и незнание латышского не мешает ей выполнять трудовые обязанности. Однако выяснилось, что иногда она принимает заказы.

«Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в должностной инструкции. То, что он делает на конкретном рабочем месте, имеет решающее значение», – сказали в центре.

Рига, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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