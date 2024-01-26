Посещение горы Фудзи в Японии станет платным

В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи. Об этом сообщает АТОР.

«С 1 июля 2024 года посетителям придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов – тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи. Размер платы будет объявлен в феврале», – говорится в сообщении.

Кроме того, за один день подняться на гору смогут не более 4 тысяч человек. Сделать это можно будет в период с двух часов ночи до четырех часов дня. В вечернее время проход по тропе теперь запрещен.

Ввод ограничений был инициирован правительством японской префектуры Яманаси. Власти пошли на такой шаг из-за наплыва туристов, что привело к скоплению мусора и росту травм среди неопытных путешественников.

В 2023 году на Фудзи поднялись в общей сложности более 221 тысячи человек, из них около 137 тысяч сделали это по тропе Ёсида.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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