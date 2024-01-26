В США СМИ накрыл кризис и сокращения

Новостная индустрия в США переживает тяжелое начало нового года: большие и малые средства массовой информации по всей стране теряют сотрудников, поскольку устаревшие бизнес-модели, которые десятилетиями удерживали большую часть отрасли на плаву, рушатся на глазах. Как сообщает CNN, быстрое сокращение, происходящее даже несмотря на то, что цикл президентских выборов набирает ход, а общественное внимание и доходы исторически растут, в полной мере проявилось в этом месяце: первые несколько недель 2024 года ознаменовались волной болезненных увольнений в новостных организациях по всей стране.

В начале этой недели газета Los Angeles Times сократила свой отдел новостей более чем на 20%; TIME сократил десятки сотрудников; Business Insider заявили, что сократят штат сотрудников на 8%. Тем временем, сотни сотрудников Condé Nast, Forbes, The New York Daily News и других компаний устроили предупредительные забастовки в знак протеста против запланированных сокращений в их редакциях.

Недавняя волна увольнений, хотя и явная, является частью гораздо более масштабного и неослабевающего шторма, обрушившегося на журналистскую индустрию. За последние 18 месяцев большинство новостных организаций были вынуждены принять трудные решения по сокращению штата сотрудников.

На национальном уровне это выглядит так: CNN, The Washington Post, NPR, Vice Media, Sports Illustrated, Vox Media, NBC News, CNBC и другие организации сократили штат своих репортеров. На местном уровне увольнения были почти постоянными: газетный гигант Gannett сокращал сотни сотрудников, а небольшие издания – единицы и десятки.

Последний раунд увольнений произошел после того, как 2023 год стал худшим годом для сокращений рабочих мест в журналистском секторе с тех пор, как Covid-19 перевернул мир в 2020 году, когда было сокращено около 2700 рабочих мест.

Хотя каждое издание борется со своими уникальными проблемами, все они сталкиваются с жестокими препятствиями в отрасли, вызванными интернет-революцией и другими технологическими достижениями, которые фундаментально изменили то, как общественность потребляет новости и развлечения.

Аудитория, которая когда-то надежно просматривала традиционные кабельные каналы и просматривала новостные веб-сайты или газеты, вместо этого поглощает контент и проводит время на таких платформах, как TikTok и Netflix, что приводит к массовому снижению рейтингов и трафика. Этот сдвиг в поведении привел к тому, что бренды стали тратить свои маркетинговые средства на новые цифровые платформы, особенно с учетом их способности предлагать рекламодателям мощные инструменты для точного таргетирования аудитории.

Что еще хуже, новостные агентства стали свидетелями исчезновения своего рекламного бизнеса в Интернете, поскольку социальные сети и поисковые гиганты пожирают большую часть доходов отрасли. Исследование, проведенное Колумбийским университетом в октябре, показало, что технологические гиганты Google и Meta должны платить новостным агентствам 14 миллиардов долларов в год в качестве дохода за их поисковый трафик и контент, и эту цифру они назвали приемлемой. Но технологические компании отказываются платить издателям за их контент и развязывают громкую борьбу за блокирование закона, призванного компенсировать часть потерянных доходов.

«Рекламная индустрия не нуждается в новостной индустрии, когда существует так много других способов привлечь внимание и так много более эффективных способов таргетировать пользователей», – сказал CNN Джей Розен, доцент кафедры журналистики Нью-Йоркского университета.

Изменение поведения также означает, что потребители новостей отменяют подписку на газеты и провайдеров кабельного телевидения, что еще больше сокращает драгоценные доходы.

«Мне жаль, что я вынужден признать, что я не вижу возможности изменить большинство устаревших средств массовой информации, – сказал CNN Джефф Джарвис, профессор инноваций в журналистике Леонарда Тау в Высшей школе журналистики Крейга Ньюмарка. – Их владельцы, за редким исключением, не адаптировались к Интернету. Они придерживались своих старых бизнес-моделей – рекламы, подписки и экономики внимания».

«Многие из них сейчас контролируются хедж-фондами, которые не будут инвестировать или внедрять инновации», – сказал Джарвис, добавив, что сокращение расходов – это «предсказуемый ответ на ухудшающуюся нисходящую спираль бизнеса», которая «сделает продукты этих изданий всего лишь хуже, что ускорит спираль».

«Гибель газет, журналов и линейного телевидения часто предсказывали, но она еще не произошла, – сказал Джарвис. – Падение, возможно, наступит сейчас».

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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