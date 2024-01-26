Энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя

В работе одного из энергокабелей между Эстонией и Финляндией произошел сбой. Причина аварии устанавливается. Об этом сообщила энергетическая компания Elering.

«В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Причина сбоя неизвестна, специалисты пытаются ее установить», – говорится в сообщении.

Компания намерена задействовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии. Если ремонтные работы продлятся дольше, то через сутки планируется подключить другие генерирующие мощности.

Из 170 километров линий постоянно тока, продолженных между Эстонией и Финляндией, 147 километров линий расположены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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