Судно с 15 тысячами животных на борту застряло у берегов Австралии

У берегов Австралии уже несколько дней находится судно, на борту которого насчитывается более 15 тысяч животных. Об этом сообщает телекомпания Australian Broadcasting Corporation.

Торговое судно MV Bahijah развернули на пути в Иорданию из-за обострения ситуации в Красном море. Экспортер надеялся выгодно продать скот, поэтому теперь судья животных не определена.

Зоозащитники выступают за то, чтобы животных, основная часть из которых овцы, выпустили в Австралии. Однако уже 11 дней судно находится на якоре у побережья Перта. При этом в регионе установилась аномально жаркая погода.

Экспортная компания, владеющая судном, предложила план, согласно которому часть овец будет выгружена в австралийском порту, а остальные будут отправлены обратно на Ближний Восток.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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