На газозаправочной станции в Кении прогремел мощнейший взрыв

Мощнейший взрыв прогремел на заправочной станции в Кении. По предварительным данным, погибли два человека, еще более 300 получили различные ранения. Причины произошедшего выясняются.

Пожар на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси кенийской столицы Найроби произошел незадолго до полуночи. Возгоранию предшествовали несколько взрывов.

Как сообщил национальный Красный Крест, два человека погибли, более 300 пострадали, среди них десятки детей. Люди поступают в больницы с травмами дыхательных путей.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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