На газозаправочной станции в Кении прогремел мощнейший взрыв

Мощнейший взрыв прогремел на заправочной станции в Кении. По предварительным данным, погибли два человека, еще более 300 получили различные ранения. Причины произошедшего выясняются.
Пожар на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси кенийской столицы Найроби произошел незадолго до полуночи. Возгоранию предшествовали несколько взрывов.
Как сообщил национальный Красный Крест, два человека погибли, более 300 пострадали, среди них десятки детей. Люди поступают в больницы с травмами дыхательных путей.
Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Найроби, Зоя Осколкова
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