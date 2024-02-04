Власти Польши считают Крым российским

Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак, согласившись таким образом с мнением президента страны Анджея Дуды.

Ранее Дуда в телеинтервью признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», – сказал Босак (цитата по РИА «Новости») в эфире телеканала Polsat.

При этом вице-спикер польского сейма подчеркнул, что если Киев хочет политкорректности со стороны Польши, то должен делать встречные шаги. «У нас есть нерешенный вопрос о конфликте по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос о конфликте по поводу наводнения сельскохозяйственными товарами из Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», – сказал он.

Стоит отметить, что заявление Дуды о Крыме вызвало резонанс в Польше. После критических реакции президент разместил в соцсетях публикацию, в которой подтвердил прежнюю позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность Крыма.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, который последовал за госпереворотом в Киеве.

Варшава, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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