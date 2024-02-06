Неизвестный бросил сумку через забор генконсульства России в Австралии

В австралийском Сиднее неизвестный бросил спортивную сумку на территорию российского генерального консульства и скрылся. Об этом сообщили в дипучреждении.
«Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся», – рассказали РИА «Новости» российские дипломаты.
На место вызвали правоохранителей, который проверили содержимой сумки. Опасных предметов не нашли. Данные с камер наблюдения были переданы полиции.
Генконсульство временно прекращало прием посетителей, в настоящее время дипломатическое учреждение продолжает работу в штатном режиме.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»