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Неизвестный бросил сумку через забор генконсульства России в Австралии

В австралийском Сиднее неизвестный бросил спортивную сумку на территорию российского генерального консульства и скрылся. Об этом сообщили в дипучреждении.

«Шестого февраля в 10:58 по местному времени (02.58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся», – рассказали РИА «Новости» российские дипломаты.

На место вызвали правоохранителей, который проверили содержимой сумки. Опасных предметов не нашли. Данные с камер наблюдения были переданы полиции.

Генконсульство временно прекращало прием посетителей, в настоящее время дипломатическое учреждение продолжает работу в штатном режиме.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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