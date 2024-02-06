В Токио более 100 человек попали в больницы из-за снегопада

В Японии более 100 человек получили различные травмы из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на пожарную службу Токио.

Непогода обрушилась на японскую столицу во второй половине понедельника. Снегопад продолжался всю ночь. На некоторых участках скоростных трасс было остановлено движение. В токийском аэропорту Ханэда отменен 31 рейс. Кроме того, снижена скорость движения поездов и электричек.

По данным агентства, в столице госпитализированы порядка 109 человек в возрасте от 4 до 92 лет. Среди них есть пациенты с тяжелыми травмами. В основном люди пострадали при падении из-за гололеда.

В настоящее время в девяти префектурах Японии действует предупреждение о сильном снегопаде. Экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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