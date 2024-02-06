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Вторник, 6 февраля 2024, 13:51 мск

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При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек

В Индии на предприятии по производству пиротехнических изделий прогремел взрыв. На данный момент известно об 11 погибших, сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Взрыв был настолько мощным, что последствия ощутили люди, живущие в радиусе 15 километров. Затем последовал мощный пожар, из-за которого спасатели не могут подойти к месту происшествия.

В настоящее время известно, что жертвами взрыва стали 11 человек, еще более 60 пострадали. Основные травмы рабочие получили во время давки, которая возникла, когда люди в панике пытались спастись из горящего здания.

По данным издания, фабрика работала незаконно. Спасательная операция продолжается.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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