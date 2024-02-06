В Южном Судане более 20 человек погибли в столкновениях между группировками

В Южном Судане вооруженные люди напали на полицейский участок и рынок. В результате погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает агентство Reuter.

Столкновения произошли в штате Западный Бахр-эль-Газаль. Предположительно, вооруженные участники группировки прибыли из штата Вараб.

Отмечается, что причиной для нападений стали споры из-за земли и природных ресурсов. Беспорядки охватили южносуданские штаты Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерную провинцию.

Джуба, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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