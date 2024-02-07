На АЭС «Фукусима» произошла утечка на оборудовании по очистке радиоактивной воды

Утечка воды с содержанием радионуклидов произошла на оборудовании по очистке радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы, – говорится в сообщении. – Зафиксировано наличие радиоактивных элементов».

По данным газеты Asahi, объем утечки составляет около 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей.

Напомним, в марте 2011 года электростанция «Фукусима-1» была разрушена после землетрясения и цунами, системы охлаждения станции были уничтожены, в результате чего расплавились три реактора – это самая страшная ядерная катастрофа со времен Чернобыля, который случился в 1986 году.

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что собрала загрязненную воду, охлаждающую разрушенные реакторы, вместе с просачивающимися грунтовыми водами и дождем. В 2013 году японское правительство начало использовать усовершенствованную систему обработки жидкостей (ALPS) для фильтрации наиболее вредных веществ. ALPS удаляет почти все токсичные элементы из воды, но не способна отфильтровывать тритий. В августе 2023 года TEPCO начала сбрасывать очищенную воду в океан.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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