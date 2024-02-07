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Среда, 7 февраля 2024, 15:07 мск

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В Пакистане жертвами двух взрывов стали 24 человека

В Пакистане прогремели два взрыва. В результате погибли по меньшей мере 24 человека и более 40 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал Geo.

Первый взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе страны. Жертвами стали 12 человек, еще 30 получили различные ранения.

Второй взрыв прогремел в районе Килла Сайфулла. Число жертв выросло 24 человек. Большинство пострадавших находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что теракты направлены против кандидатов в Белуджистане. 8 февраля в Пакистане состоятся выборы, по итогам которых будет сформировано правительство.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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