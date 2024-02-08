На японской атомной станции произошло задымление

На японской атомной электростанции «Цуруга» произошло задымление. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел в турбинном зале остановленного первого энергоблока АЭС. Причиной стало короткое замыкание и возгорание в системе вентиляции.

В результате ЧП никто не пострадал. По данным телеканала, пожар оперативно ликвидировали. Отмечается, что радиационный фон на объекте и в его окрестностях не изменился.

АЭС «Цуруга» находится в префектуре Фукуи в центральной части Японии. С 2017 года на первом энергоблоке станции ведутся работы по его демонтажу.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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