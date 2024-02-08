В Рио-де-Жанейро накануне карнавала объявлено ЧП по лихорадке Денге

Власти Рио-де-Жанейро объявили чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения из-за эпидемии лихорадки Денге. И происходит это все за несколько дней до того, как по всей Бразилии пройдет традиционный карнавал.

По словам мэра Рио Эдуардо Паеса, болезнь переносят комары. Она вызывает гриппоподобные симптомы и в крайних случаях может привести к смерти.

Всплеск случаев лихорадки ускорил общенациональную вакцинацию, но ситуацию это пока никак не спасает. Между тем, уже в пятницу, 9 февраля, начнется всемирно известный карнавал. Празднования перед Великим постом проходят по всей Бразилии, с красочными парадами и вечеринками в Рио, известными как одни из крупнейших вечеринок в мире, когда миллионы гуляк выходят на улицы.

По данным эпидемиологической наблюдательной группы городского совета, в этом году в Рио уже зарегистрировано более 11 200 случаев лихорадки Денге по сравнению с почти 23 000 за весь 2023 год.

Только в январе 362 человека были госпитализированы в Рио – это рекорд, который превышает предыдущий максимум 2008 года, сообщает CNN Brasil.

«За один месяц 2024 года у нас уже зарегистрировано почти половина случаев за весь предыдущий год, что вызвало серьезную обеспокоенность», – заявил в прошлую пятницу министр здравоохранения Рио Дэниел Соранц.

Чтобы сдержать дальнейшее распространение болезни, город заявил, что откроет 10 медицинских центров по всему Рио, а министерство здравоохранения создало центр неотложной помощи для координации операций, сообщает Reuters.

По данным Reuters, Рио является одним из трех штатов, объявивших чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за роста числа инфекций Денге, включая второй по численности населения штат Минас-Жерайс и Федеральный округ, где расположена столица Бразилиа.

За первые пять недель года по всей стране было зарегистрировано около 365 000 случаев заражения лихорадкой Денге – в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения. По сообщениям министерства, подтверждено 40 смертей.

Напомним, что Денге вызывает сильные головные боли, боли в мышцах и суставах, лихорадку и сыпь, но эти симптомы проявляются только у 25% инфицированных. Болезнь может привести к кровотечению, шоку, недостаточности органов и вызвать смерть.

Денге является наиболее распространенным вирусом, передающимся комарами, который ежегодно заражает миллионы людей во всем мире. Специфического лечения этой болезни не существует.

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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