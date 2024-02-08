Сумма украденных хакерами денег в 2023 году превысила 1 млрд долларов

В 2023 году операторы вирусов-шифровальщиков получили от своих жертв более 1 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Chainalysis.

В 2022 году киберпреступники похитили 567 млн долларов, в 2023-м сумма выросла почти вдвое. По данным аналитиков, теперь хакеры предпочитают шантажировать крупные компании, чтобы получать гораздо больший выкуп.

Так в прошлом году жертвами хакеров-вымогателей оказались нефтегазовая компания Shell, правительственные организации США, авиакомпания British Airways, казино Caesars Entertainment и другие. Отмечается, что самые большие суммы заплатили куда менее известные компании.

Общий ущерб от атак операторов-вирусов вымогателей в 2023 году оценивается в 1,8 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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