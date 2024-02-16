Индийские фермеры идут маршем на Нью-Дели из-за низких зарплат и отсутствия пенсий

В Индии фермеры устроили массовую забастовку. Крестьяне перекрывают железные дороги и автотрассы, требуя повышения оплаты труда и введения пенсий для всех работников сельскохозяйственной отрасли старше 60 лет.

Фермерские объединения и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о проведении общенациональной забастовки, пишет Hindustan Times. Работники планируют перекрыть часть железнодорожных путей и автодорог, что повлечет за собой нарушение работы транспорта.

Кроме того, фермеры прекратили работы в поле и закрыли сельские магазины. Часть крестьян идет маршем в Нью-Дели, где они надеются на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Полиция останавливает демонстрантов с применением слезоточивого газа и водометов.

Фермеры предъявляются несколько требований индийскому правительству, в частности, они хотят принятия закона о введении минимальной цены на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, работники настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет. Вместе с тем, крестьяне считают, что власти должны внедрить комплексное страхование урожая, а также рассмотреть возможность снижения налогов и облегчения долгового бремени.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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