В Белграде пассажирский самолет пробил фюзеляж при взлете

Пассажирский самолет Embraer E195 врезался в светотехническое оборудование во время взлета в аэропорту Белграда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Борт авиакомпании Air Serbia направлялся из Белграда в Дюссельдорф. Во время взлета он задел светотехническое оборудование и повредил фюзеляж и крыло.

Лайнер пробыл в воздухе около часа и приземлился в аэропорту вылета. Посадку пришлось производить на высокой скорости, предположительно, у судна не сработали закрылки. При экстренном приземлении в аэропорту Никола Тесла борт ожидали шесть пожарных машин.

В момент аварии в самолете находились 132 пассажира. По предварительной информации, среди них пострадавших нет.

Проводится расследование причин произошедшего. По одной из версий, взлет был произведен с неполной длины взлетно-посадочной полосы.

Белград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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