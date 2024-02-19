Четыре жителя Австралии пострадали от удара молнии в парке

В австралийском Сиднее четыре человека попали в больницу из-за удара молнии. Об этом сообщает радио ABC со ссылкой на данные службы здравоохранения.
Инцидент произошел в Ботаническом саду. Во время грозы люди попытались укрыться под деревом, в которое впоследствии ударила молния.
Двое мужчин и две женщины были госпитализированы. Медики диагностировали у пострадавших ожоги и нарушения сердечной деятельности.
Отмечается, что на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб и спасатели.
Сидней, Зоя Осколкова
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