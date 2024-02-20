В пригороде Бейрута четыре человека погибли при обрушении здания

В Бейруте рухнул четырехэтажный дом. В результате четыре человека погибли, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в пригороде Шуэйфат. В районе несколько дней шли проливные дожди, фундамент здания не выдержал, стены подкосились и рухнула крыша.

Под завалами оказались несколько жителей, погибли две женщины, мужчина и ребенок. Еще троих пострадавших вытащили из-под завалов, сейчас они находятся в больнице.

По данным агентства, здание было признано аварийным еще два года назад. Владелец должен был расселить дом, но он этого не сделал и сдал небезопасное жилье в аренду сирийским семьям.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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