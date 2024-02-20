В Индии запретили продажу сладкой ваты из-за красителя, вызывающего рак

В Индии запретили продавать кондитерские изделия, в которых использовался краситель, способствующий развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщает Livemint.

Специалисты лаборатории анализа пищевых продуктов обнаружили химическое соединение родамин-б в различных кондитерских изделиях, а также в сахарной вате. Это лилово-красный краситель, который проявляет свойства флуоресценции.

Химикат используют в текстильной промышленности, медицине, при изготовлении чернил и косметики. Его употребление в пищу в течение длительного времени приводит к дисфункции печени или раку, а при воздействии больших количеств в течение короткого периода – к острому отравлению.

Изделия с родамином-б попали под запрет в штате Тамилнад и союзной территории Пудучерри. Чиновникам было поручено проверить магазины, торгующие сахарной ватой, и изъять опасную продукцию.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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