В Японии украденный смартфон транслировал в соцсети процесс ограбления

В Японии трое мужчин ограбили местного жителя и случайно попались из-за украденного смартфона, который транслировал в сеть весь процесс преступления. Об этом сообщает издание Sora News.

Житель Йокогамы гулял по городу и вел в соцсетях прямой эфир для своих подписчиков. Мужчина выпил алкоголь и уснул на лавочке в парке. В этот момент к нему подошли три грабителя и забрали ценности.

Затем злоумышленники сели в машину и скрылись с места преступления. Все это время камера смартфона жертвы была включена, а зрители слышали разговоры грабителей, которые обсуждали дальнейшие планы.

Полиции не составило труда вычислить подозреваемых и задержать их. По данным правоохранителей, это не единственное ограбление, которое совершили арестованные.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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