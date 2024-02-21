российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2024, 15:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Японии украденный смартфон транслировал в соцсети процесс ограбления

В Японии трое мужчин ограбили местного жителя и случайно попались из-за украденного смартфона, который транслировал в сеть весь процесс преступления. Об этом сообщает издание Sora News.

Житель Йокогамы гулял по городу и вел в соцсетях прямой эфир для своих подписчиков. Мужчина выпил алкоголь и уснул на лавочке в парке. В этот момент к нему подошли три грабителя и забрали ценности.

Затем злоумышленники сели в машину и скрылись с места преступления. Все это время камера смартфона жертвы была включена, а зрители слышали разговоры грабителей, которые обсуждали дальнейшие планы.

Полиции не составило труда вычислить подозреваемых и задержать их. По данным правоохранителей, это не единственное ограбление, которое совершили арестованные.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии,