В Венесуэле при обрушении в шахте погибли 15 рабочих

В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении в шахте. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

Авария произошла на нелегальной шахте «Булья Лока» в штате Боливар. Мэр муниципалитета Ангостура сначала сообщил, что под завалами оказались 70 работников, однако эту информацию позже опровергли.

По последним данным, погибли 15 человек, еще не менее 11 получили ранения. Спасательная операция продолжается. Для перевозки пострадавших задействованы два вертолета.

По факту гибели людей проводится расследование. Причины обрушения устанавливаются.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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