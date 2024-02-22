В ООН опасаются активизации пиратов из-за ситуации в Красном море

В Международной морской организации ООН (ИМО) считают, что кризис в Красном море может привести к активизации пиратов вокруг Африки. Об этом сообщил Financial Times генсек ИМО Арсенио Домингес.

Перевозчики выбирают другие маршруты в обход небезопасного Красного моря, в связи с чем объем транспортировок вокруг Африки резко растет. Это может привести к более интенсивным атакам пиратов на эти морские пути.

«Мы ведем переговоры с государствами, выходящими на Гвинейский залив, учитывая увеличение интенсивности морских перевозок, нам нужно избежать новой эскалации, роста случаев пиратства», – сказал Домингес.

Кроме того, вопрос охраны судов обсуждался и с властями Сомали. Судоходные компании должны вернуться к более жестким нормам безопасности, как в период активности пиратов у берегов Сомали в 2008-2012 годах. Тогда нейтрализовать угрозу пиратства помогло размещение вооруженной охраны на судах и меры прибрежных государств. Однако инциденты с угоном судов и взятием в плен экипажей ради выкупа еще продолжают происходить.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube