Американскую разведку ждут реформы в случае избрания Трампа президентом

Дональд Трамп может реформировать разведывательные службы США в том случае, если он вновь возглавит Белый дом. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп намерен сменить тех, кто настроен враждебно к его политике. «Он, вероятно, использует свой второй срок, чтобы реформировать разведывательные ведомства страны так, что это может привести к небывалой политизации разведки», – говорится в статье.

Под самый сильный удар может попасть Федеральное бюро расследований. Собеседники издания предполагают, что из опасений замены несогласных на лоялистов подчиненные Трампа попытаются оградить его от информации, которая противоречит его политике.

Стоит отметить, что у миллиардера сложились весьма сложные отношения с американском разведкой. Трамп обвинял спецслужбы в желании уничтожить его из-за расследований по делу о связях с Россией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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