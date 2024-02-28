Вылет самолета на Шри-Ланке отложили на три дня из-за крысы

Самолет авиакомпании SriLankan Airlines был на три дня выведен из строя из-за крысы на борту. Об этом сообщает Times of India.

Грызуна заметили пассажиры во время рейса из Пакистана в Коломбо. Лайнер благополучно приземлился, после чего его незамедлительно отправили на техническое обслуживание, которое продлилось три дня.

Специалистам пришлось проверить всю электрику и оборудование на борту, так как крыса могла перегрызть провода, что привело бы к поломке и грозило авиакатастрофой.

После полной диагностики самолет вернули к полетам. Однако из-за вынужденного простоя рейсы выполняются с задержками.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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