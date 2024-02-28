Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий превышает 200 млрд долларов в год

Ежегодный ущерб от стихийных бедствий составляет более 200 млрд долларов. Об этом сообщается в обзоре швейцарской страховой компании Swiss Re Institute.

Аналитики учитывали экономические последствия только от четырех видов стихийных бедствий – наводнений, тропических циклонов, снежных бурь и конвективных штормов – в 36 странах мира. По мнению экспертов, на долю этих явлений приходится основная часть экономического ущерба от природных катастроф.

В анализ попали только материальные потери, поэтому озвученная оценка является нижней границей ущерба, который с каждым годом становятся все больше из-за интенсивности бедствий, связанных с изменением климата.

В Swiss Re Institute считают, что наибольшие риски несут США и Филиппины, где ежегодные потери от различных стихийных бедствий могут достигать 97 млрд и 12 млрд долларов соответственно. Кроме того, высоким финансовым рискам также подвержены страны с недостаточным страховым покрытием, такие как Таиланд, Китай и Индия.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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