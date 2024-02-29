В Новой Зеландии произошел сбой на АЗС из-за високосного года

В Новой Зеландии произошел программный сбой в сети автозаправочных станций самообслуживания. Ошибка вызвана наступлением 29 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, о технической неполадке, которая сделала невозможной заправку, заявили поставщики топлива Z Energy, Allied Petroleum и Gull. Автоматические АЗС попросту выключились. Автомобилистам посоветовали заправлять машины на традиционных станциях с живыми сотрудниками.

Тем временем, компании пытаются решить проблему. Предположительно, сбой был спровоцирован високосным годом. Пока неясно, по какой причине дату 29 февраля не учли в программном обеспечении.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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