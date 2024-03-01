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Пятница, 1 марта 2024, 11:41 мск

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Индия догоняет Китай по продажам электроники на мировом рынке

Индийские производители электроники начинают вытеснять Китай на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

По данным аналитиков, поставки электроники из Индии выросли в страны, в отношениях с которыми у Китая наблюдается напряженность. Речь идет о Великобритании и США.

Так в 2021 году экспорт электроники из Индии в Штаты составлял лишь 2,51% от поставок из КНР, в 2023-м показатель вырос до 7,65%. В Великобритании доля поставок из Индии выросла с 4,79 до 10%. При этом индийские производители наращивают экспорт и в другие страны – Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

В Индии размещаются заводы крупнейших производителей электроники в мире – Samsung и Apple. В основном это обусловлено дешевой рабочей силой.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ближайшие несколько лет страна станет третьей экономикой мира.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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