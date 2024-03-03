Риск экологической катастрофы: на дне Красного моря оказались 21 тысячи тонн удобрений

Британский сухогруз Rubymar, затонувший накануне в Красном море после февральской атаки йеменских хуситов, перевозил 21 тысячу тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония. Как заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), этот груз способен нанести серьезный вред окружающей среде.

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.

Накануне стало известно, что сухогруз затонул.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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