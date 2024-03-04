В Эквадоре началось извержение вулкана Ла-Кумбре. Об этом сообщило министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологического перехода.
Вулкан Ла-Кумбре расположен на острове Фернандина, который входит в состав национального парка. При этом там не зарегистрированы жилые поселения, поэтому эвакуация не проводилась, уточнили в министерстве.
Эвадорские чиновники добавили, что вулкан не угрожает туристам, которые посещают заповедник.
Остров Фернандина входит в архипелаг Галапагос, он считается всемирным биосферным заповедником и признан территорией всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кито, Зоя Осколкова
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