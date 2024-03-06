Трамп лидирует на внутрипартийных выборах в более чем десяти штатах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует на праймериз Республиканской партии в более чем десяти штатах. Об этом сообщают местные СМИ.
Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в Алабаме (83,7%), Массачусетсе (63,4%), Техасе (77,0%), Арканзасе (73,2%), Мэне (71,7%), Северной Каролине (74,8%), Оклахоме (81,8%), Миннесоте (68,9%), Теннесси (77,6%), Вирджинии (63,3%) и Колорадо (62,8%).
По данным телеканала CNN, это лучший результат на первичных выборах, чем у любого не действующего кандидата в президенты от Республиканской партии в современную эпоху.
В США так называемый «супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании. В этот день голосование проводится в 15 штатах, а также на территории Американского Самоа.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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