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Среда, 6 марта 2024, 08:13 мск

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Трамп лидирует на внутрипартийных выборах в более чем десяти штатах

Дональд Трамп, фото: Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует на праймериз Республиканской партии в более чем десяти штатах. Об этом сообщают местные СМИ.

Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в Алабаме (83,7%), Массачусетсе (63,4%), Техасе (77,0%), Арканзасе (73,2%), Мэне (71,7%), Северной Каролине (74,8%), Оклахоме (81,8%), Миннесоте (68,9%), Теннесси (77,6%), Вирджинии (63,3%) и Колорадо (62,8%).

По данным телеканала CNN, это лучший результат на первичных выборах, чем у любого не действующего кандидата в президенты от Республиканской партии в современную эпоху.

В США так называемый «супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании. В этот день голосование проводится в 15 штатах, а также на территории Американского Самоа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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