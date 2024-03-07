В Афганистане арестовывают женщин за нарушения при ношении хиджаба

Женщин Афганистана задерживают на улицах за нарушения исламского дресс-кода. Об этом заявила спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева.

По ее словам, в последнее время власти Афганистана сильно ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. «Женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям», – сказала Отунбаева, выступая перед членами Совбеза ООН.

Некоторые жительницы Афганистана попросту боятся выходить на улицу, опасаясь оказаться в тюрьме без связи с внешним миром, подвергаясь жестокому обращению.

«Недавние произвольные задержания за предполагаемые нарушения исламского дресс-кода стали дальнейшим нарушением прав человека и привели к неимоверной стигматизации женщин и девочек», – подчеркнула Отунбаева.

Она напомнила, что движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) стремится к международному признанию его легитимности, но при этом нарушает большое количество международных стандартов.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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