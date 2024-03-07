В заброшенном сарае в ЮАР обнаружили коллекцию раритетных автомобилей

В ЮАР обнаружили коллекцию раритетных автомобилей элитных марок. Об этом сообщает Autoweek со ссылкой на аукционную фирму Creative Rides.
Машины простояли в огромном гараже, площадь которого сравнима с тремя теннисными кортами, несколько десятилетий. Авто Mercedes выпуска 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford и Cadillac принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру.
При этом родственники не знали о коллекции, в которой также были автомобили, которыми ранее владели знаменитости.
В 2020 году Кутцер и его супруга погибли в автокатастрофе. Тогда их наследники наткнулись на коллекцию. Автомобили собираются продать на торгах 25 марта.
Кейптаун, Зоя Осколкова
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