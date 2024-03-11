В США вручили премии киноакадемии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 96-ая церемония вручения премий киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом назван «Оппенгеймер», в общей сложности лента получила семь статуэток.

Торжественное событие состоялась в кинотеатре Dolby Theatre в Голливуде. Ведущим в 2024 году был комик Джимми Киммел. Победителей объявляли Дженнифер Лоуренс, Зендея, Арнольд Шварцнегер и другие знаменитости.

В списке номинантов присутствовали «Барби» и «Оппенгеймер», победитель Канн «Анатомия падения», фаворит Венецианского фестиваля «Бедные-несчастные», фильм-победитель фестиваля в Торонто «Американское чтиво», «Прошлые жизни», «Зона интересов» и «Убийцы цветочной луны».

В результате «Оппенгеймер» стал лучшим фильмом. Сыгравший главную роль актер Киллиан Мерфи также удостоился «Оскара», как и Роберт Дауни-младший, получивший награду за роль второго плана. Статуэтку вручили и режиссеру Кристоферу Нолану. «Оппенгеймер» собрал в общей сложности семь «Оскаров», помимо вышеперечисленных киноакадемики отметили фильм за лучший монтаж, операторскую работу и оригинальный саундтрек.

Лучшей актрисой назвали Эмму Стоун за роль в картине «Бедные-несчастные». Кроме того, за работу над этой лентой «Оскар» присудили в категории «Лучший грим и прически», «Работа художника-постановщика» и «Костюмы».

Давайн Джой Рэндольф удостоилась награды как лучшая актриса второго плана в фильме «Оставленные».

Лучшим мультфильмом стал «Мальчик и птица». «Оскар» среди короткометражек получила «Чудесная история Генри Шугара». Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения». Лучший адаптированный сценарий» – «Американское чтиво». Лучшим фильмом на иностранном языке признан «Зона интересов». Лучшая документальная лента – «20 дней в Мариуполе».

Несмотря на то, что картина «Барби» с Марго Робби в главной роли была одним из фаворитов прошедшей церемонии, фильм удостоился лишь одной статуэтки за лучший саундтрек «What Was I Made For?» авторства Билли Айлиш.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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