В британской тюрьме заключенных эвакуировали из-за радиоактивного газа

В британской тюрьме обнаружили радиоактивный газ радон. Были эвакуированы более 200 заключенных. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в мужской тюрьме HMP Dartmoor в британском городе Принстауне. Опасный газ был обнаружен в помещениях, где содержались осужденные.

В результате с ноября 2023 года по февраль 2024-го на территории тюрьмы пришлось закрыть 184 камеры. Из них перевели 194 заключенных.

Отмечается, что уровень радиоактивности низкий, поэтому он не представляет большой опасности для здоровья. Газ радон часто встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и находится тюрьма HMP Dartmoor.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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